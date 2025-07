Seciteci participa de encontro nacional do Programa Mulheres Mil Um grupo de quatro servidores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participou do primeiro Encontro...

Um grupo de quatro servidores da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) participou do primeiro Encontro Nacional do Programa Mulheres Mil, que desenvolve ações de inclusão social e produtiva de mulheres em vulnerabilidade social. Iniciado na manhã de segunda-feira (28.7), em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o evento foi encerrado nesta quarta-feira (30) e serviu para troca de experiências verificadas no país.

