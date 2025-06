Seciteci participa de etapa itinerante da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Araguaia A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), através do programa MT Ciências, integra a programação da nova...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), através do programa MT Ciências, integra a programação da nova etapa itinerante da 4ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Araguaia. Nesta etapa itinerante, a equipe do MT Ciências e parceiros visitarão, entre 10 e 12 de junho, três municípios da região do Alto Araguaia: Torixoréu (10.6), Ribeirãozinho (11.6) e Ponta Branca (12.6).

