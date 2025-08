Seciteci prorroga inscrições do prêmio Cidades Inovadoras para 6 de agosto A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) prorrogou as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras...

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) prorrogou as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras. De acordo com o novo cronograma, os projetos municipais para soluções sustentáveis no campo da inovação poderão ser submetidos até 6 de agosto. O prazo anterior era até 31 de julho.

