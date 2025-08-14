Seciteci realiza 432 atendimentos na 1ª Semana da Cultura Científica de Torixoréu Ligado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Circuito itinerante de Ciências de Mato Grosso (MT Ciências...

Ligado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), o Circuito itinerante de Ciências de Mato Grosso (MT Ciências) integrou a programação da 1ª Semana da Cultura Científica e Tecnológica do município de Torixoréu. Durante o evento, o projeto recebeu 432 visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: