Seciteci visita Nossa Senhora do Livramento com Circuito Itinerante MT Ciências na próxima semana

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) realiza na próxima semana o Circuito Itinerante do MT Ciências no município de Nossa Senhora do Livramento. O objetivo é despertar interesse científico por meio de atrações gratuitas para toda a população. A programação começa na segunda-feira (10.2) e vai até sexta-feira (14.2), das 7h30 às 11h00 e das 13h30 às 17h00, no Centro de Eventos Antônia de Campos Maciel, onde será priorizado o atendimento a estudantes.

