Secom estreia Jornal da Nova na grade da programação da Rádio 105.3 FM

A Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) estreou, nesta sexta-feira (8.8), a primeira edição do Jornal da Nova, programa jornalístico que integra a grade da Rádio Nova FM. O primeiro entrevista do programa foi o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri. O jornal matutino da Rádio Nova FM vai ao ar às 7h, de segunda a sexta-feira.

