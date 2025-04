Secom-MT apresenta inovação em contratos de mídia em reunião de secretários A Secretaria de Comunicação de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (3.4), o método desenvolvido pela Pasta para otimizar o processo... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h06 ) twitter

A Secretaria de Comunicação de Mato Grosso apresentou, nesta quinta-feira (3.4), o método desenvolvido pela Pasta para otimizar o processo de contratação de mídia no Estado, durante o 7° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, no Ceará. “Criamos internamente esse método para que a aplicação dos recursos públicos seja eficiente, atendendo uma das recomendações do governador Mauro Mendes de que a comunicação pública precisa chegar até o cidadão. No mundo atual, não há como aceitar que não existam critérios objetivos e claros no investimento de comunicação”, afirmou a secretária de Comunicação, Laice Souza.

