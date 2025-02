Secom reúne comunicadores para troca de experiências: “referência no Estado”, afirma assessor da Câmara de Cáceres O jornalista Márcio Camilo, assessor de comunicação na Câmara Municipal de Cáceres, afirmou que os profissionais da Secretaria de Estado... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 19h07 ) twitter

O jornalista Márcio Camilo, assessor de comunicação na Câmara Municipal de Cáceres, afirmou que os profissionais da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), que palestram no “Workshop – Comunicação Pública e Institucional na Prática”, são uma referência para a comunicação pública no Estado. “Os profissionais da Secom são super gabaritados na comunicação. Espero levar esse conhecimento do workshop para aprimorar o meu trabalho lá na Câmara justamente para trabalhar essa questão institucional, que precisa conciliar as questões políticas com da comunicação pública que precisa ser para a população também. Vim para absorver e entender essa outra linguagem”, destacou o jornalista.

Para mais detalhes sobre o workshop e as experiências compartilhadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

