Secretaria alerta condutores para respeitarem 3ª faixa na Fernando Correa

Momento MT |Do R7

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) faz um alerta aos condutores para que respeitem a terceira faixa de rolamento na Rua Fernando Correa da Costa, entre a Rua Mirandópolis, próximo à Todimo, até a Rua Araçatuba, próximo à JF Ferramentas. A terceira faixa no local foi implantada no final de janeiro e está devidamente demarcada com sinalização vertical e horizontal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a nova sinalização e fiscalização na região!

Leia Mais em Momento MT: