Secretaria alerta que inscrições são limitadas

O evento tem como tema “Emergência Climática: o desafio da transformação ecológica” Em um período do ano vivenciamos altas temperaturas, seca e queimadas, em outro, nos deparamos com chuvas e alagamentos, situações que mostram a vulnerabilidade das cidades e reforçam a urgência de debater soluções para a crise climática global. Este será o tema central da 2ª Conferência Municipal do Meio Ambiente, que acontece no próximo dia 21 de janeiro, das 8h às 17h, no Centro Universitário de Várzea Grande (Univag).

