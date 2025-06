Secretária Alessandra Ferreira destaca arrecadação histórica na Campanha do IR 2025 Rondonópolis conquistou um resultado histórico na Campanha de Destinação do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. O município arrecadou...

Rondonópolis conquistou um resultado histórico na Campanha de Destinação do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. O município arrecadou R$ 891.427,18, colocando-se entre as localidades que mais mobilizaram recursos em Mato Grosso. Até o dia 18 de junho, a campanha arrecadou R$ 12.757.958,16 em todo o estado. A iniciativa, conduzida pela Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, em parceria com os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Direitos da Pessoa Idosa, incentivou contribuintes a destinarem parte do imposto devido para os fundos municipais.

Para mais detalhes sobre essa conquista significativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

