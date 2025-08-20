Secretária anuncia entrega dos lanches do Mc Dia Feliz 2025 para este sábado
Embaixadora do Mc Dia Feliz 2025 no município, a secretária municipal de Promoção e Assistência Social, Alessandra Ferreira, informa que a entrega dos lanches da campanha será realizada neste sábado (23), a partir das 16h30, no Cais, em Rondonópolis. O evento de entrega terá várias atrações e conta com a parceria da Prefeitura de Rondonópolis.
