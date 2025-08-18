Secretaria da Mulher abre inscrições para curso gratuito de panificação A Secretaria Municipal da Mulher (SMM) está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, em parceria com o Instituto...

A Secretaria Municipal da Mulher (SMM) está com inscrições abertas para o curso gratuito de panificação, em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). A iniciativa promove a capacitação de mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação profissional e suporte para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

Leia Mais em Momento MT: