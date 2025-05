Secretaria da Mulher de Cuiabá oferta 400 vagas de emprego ao público feminino Com mais de 400 oportunidades de empregos e uma estrutura ampliada de serviços, a 2ª edição do Feirão de Empregos exclusivo para mulheres...

Com mais de 400 oportunidades de empregos e uma estrutura ampliada de serviços, a 2ª edição do Feirão de Empregos exclusivo para mulheres tem início nesta segunda-feira (5) e segue até o dia 9 de maio, na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Cuiabá. A ação, que integra a programação especial do mês das mães e do trabalhador, representa um reforço no compromisso da gestão municipal em promover inclusão e autonomia econômica para o público feminino.

