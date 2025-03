Momento MT |Do R7

Secretária da Mulher discute empreendedorismo feminino na Câmara de Vereadores A secretária Municipal da Mulher, Ten. Cel Hadassah Suzannah, debateu empreendedorismo feminino e ações do município para o setor em...

A secretária Municipal da Mulher, Ten. Cel Hadassah Suzannah, debateu empreendedorismo feminino e ações do município para o setor em audiência pública promovida pela presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Paula Calil, esta semana. A iniciativa contou com a presença de lideranças femininas e também pautou a qualificação e formalização para o mercado de trabalho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações em prol do empreendedorismo feminino!

Leia Mais em Momento MT: