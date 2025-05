Secretaria da Mulher e da Família intensifica a prática do Círculo da Paz na Administração Municipal A prática de promover a resolução pacífica de conflitos, por meio do Círculo da Paz, tem sido uma ferramenta contínua na Administração...

A prática de promover a resolução pacífica de conflitos, por meio do Círculo da Paz, tem sido uma ferramenta contínua na Administração Municipal. Desde março deste ano a Secretaria da Mulher e da Família (Semfa) tem promovido rodas de conversas do Círculo da Paz nas demais secretarias e também no Centro Judiciário de Solução de Conflitos (Cejusc). Até o momento já foram desenvolvidos 30 círculos com 350 participantes.

