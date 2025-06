Secretaria da Mulher leva serviços para mais de 400 pessoas no Pedra 90

Momento MT |Do R7

Com a proposta de aproximar a gestão pública da população e garantir acesso a serviços essenciais, a Prefeitura de Cuiabá realizou no sábado (14), das 8h às 12h30, mais uma edição da ação Secretaria da Mulher em Ação, desta vez no bairro Pedra 90. O evento ocorreu na Escola Estadual Malik Didier Namer Zahafi e beneficiou moradores também dos bairros Jardim Industriário e Nova Esperança, totalizando 421 atendimentos gratuitos.

