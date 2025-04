Secretaria da Mulher promove Armário Solidário e Feirão de Empregos

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, participa com a campanha Armário Solidário e o Feirão de Empregos no mutirão do “Gabinete em Movimento”, marcado para este sábado (26), das 8h às 12h, na Escola Estadual Gustavo Kulman, localizado no bairro Jardim Vitória. O evento é uma iniciativa da vereadora Katiuscia Manteli.

