Secretaria da Mulher promove palestras motivacionais que inspiram mulheres

Para fomentar o empreendedorismo feminino e fortalecer a independência financeira das mulheres cuiabanas, a Secretaria Municipal da Mulher promoveu, na quinta-feira (3), mais um evento de inspiração, com a palestra intitulada “Doces Sonhos, Negócios Reais”, ministrada pela empresária Patrícia Taldivo. A ação faz parte de uma série de encontros que unem capacitação, motivação e oportunidades para mulheres. Patrícia Taldivo compartilhou sua trajetória no primeiro painel de palestras motivacionais realizado pela Pasta. Segundo ela, o objetivo é mostrar que é possível transformar sonhos em realidade, mesmo diante dos obstáculos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre como essas iniciativas estão mudando vidas! Leia Mais em Momento MT: Confira a agenda de eventos do Governo de MT para esta segunda-feira (7)

