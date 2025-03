Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Ganha Espaço Exclusivo no Show Safra 2025 A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conquistou, em 2025, um espaço exclusivo dentro do Show Safra, reforçando sua atuação no... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 19h25 (Atualizado em 25/03/2025 - 19h25 ) twitter

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente conquistou, em 2025, um espaço exclusivo dentro do Show Safra, reforçando sua atuação no setor agrícola e ambiental. Entre as principais atrações, o Campo 360 se destaca como um projeto inovador, consolidado desde sua criação em 2023. Desenvolvido em parceria com a Fundação Rio Verde e a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), o projeto oferece suporte técnico e amplia as opções de cultivo para os pequenos produtores.

