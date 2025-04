Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente promove ações do Abril Laranja O mês de abril é marcado pela prevenção aos maus tratos animais. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 17h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 17h07 ) twitter

O mês de abril é marcado pela prevenção aos maus tratos animais. A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está promovendo algumas ações ao longo do mês, com o objetivo de conscientizar sobre o bem-estar animal, cadastrar cães e gatos no projeto de castração e microchipagem da Prefeitura e, ainda, orientar sobre os cuidados ao adquirir um animal.

