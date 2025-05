Secretaria de Agricultura envolve parceiros para discutir a cadeia produtiva do leite

A Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho está em tratativas para a construção da cadeia produtiva da produção do leite em Cuiabá. Na última semana uma reunião foi realizada no auditório do Parque de Exposições com representantes do Senar, da Empaer, do MT Leite e Sindicato Rural de Cuiabá, com o objetivo de alinhar iniciativas com a finalidade de estruturar o setor, conforme ações lideradas pelo secretário Fellipe Corrêa. Na oportunidade foi apresentado um diagnóstico de campo, um “raio x” com base em 26 comunidades de Cuiabá e que poderá nortear projetos.

