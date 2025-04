Momento MT |Do R7

Secretaria de Agricultura Familiar promove capacitação em Piscicultura no Jonas Pinheiro O encontro acontece das 18h30 às 20h, na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta No próximo dia 25 de abril, produtores rurais e interessados...

No próximo dia 25 de abril, produtores rurais e interessados em piscicultura terão a oportunidade de participar de uma capacitação gratuita sobre boas práticas no manejo de peixes intitulada “Mais Peixe”. O encontro acontecerá das 18h30 às 20h, na Escola Municipal Matilde Luiza Zanatta, localizada no Assentamento Jonas Pinheiro, zona rural de Sorriso (MT).

