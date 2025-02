Secretaria de Assistência Social e Habitação inicia processo para autorização de escritura das casas do Fethab A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde anunciou que estará passando nas 90 casas construídas com recursos...

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde anunciou que estará passando nas 90 casas construídas com recursos do Fethab (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) para orientar os proprietários quanto a apresentação da documentação necessária para que seja dada a autorização de escritura das casas construídas no bairro Jardim Primaveras, conhecidas como “casas do Fethab”. A medida visa garantir segurança jurídica aos moradores e avançar no processo de regularização fundiária do município.

