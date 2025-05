Momento MT |Do R7

Secretaria de Assistência Social promove ações em alusão ao Mês do Trabalhador Em alusão ao Mês do Trabalhador, celebrado em maio, a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá deu início a uma programação especial...

Em alusão ao Mês do Trabalhador, celebrado em maio, a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá deu início a uma programação especial voltada à promoção da qualidade de vida e produtividade dos seus servidores. A primeira ação ocorreu nesta segunda-feira (6), com uma palestra que abordou o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, reunindo dezenas de colaboradores no auditório da pasta.

