Secretária de Assuntos Estratégicos participa de oficina sobre Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

A ação mostrou a importância e como inserir os ODS dentro da rotina das mulheres empresárias e a Prefeitura defende e apoia essas iniciativas em prol do desenvolvimento e sustentabilidade dos negócios e do meio ambiente. A Secretária Municipal de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Ina de Maria, participou, nesta sexta-feira (22), de uma oficina realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT) com a Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais (BPW Várzea Grande), sobre ‘Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS)’. A secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, destaca que a ação é fundamental para capacitar as empresárias. “A Prefeitura de Várzea Grande defende e apoia este tipo de capacitação, pois visa o desenvolvimento econômico de forma sustentável dentro do nosso Município. Fico feliz em ver a participação e a iniciativa do Sebrae e da BPW em realizar este evento”, declara.

