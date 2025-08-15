Secretária de Cuiabá palestra em Conferência Global de Tecnologia no Rio de Janeiro A secretária-adjunta de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, Lise Bokkorni, é uma das palestrantes...

A secretária-adjunta de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá, Lise Bokkorni, é uma das palestrantes convidadas para a maior conferência global sobre inovação e tecnologia, a Rio Innovation Week. A programação teve início no dia 12 e termina nesta sexta-feira (15), com estimativa de público de 200 mil pessoas.

