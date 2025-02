Secretaria de Cultura da Câmara realiza exposição em homenagem ao voto feminino

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Cultura da Câmara Municipal de Cuiabá vai realizar uma exposição em homenagem ao Dia da Conquista do Voto Feminino, que acontece nesta segunda-feira (24). O evento vai durar a semana inteira na recepção da Casa e vai abordar a caminhada das mulheres na luta pelo voto no Brasil e no mundo.

