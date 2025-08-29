Secretaria de Cultura e Turismo abre oficina de fuxico a partir de 3 de setembro na Casa do Artesão A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Casa do Artesão, realizará de 3 de setembro a 29 de outubro a oficina de fuxico, sempre...

A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio da Casa do Artesão, realizará de 3 de setembro a 29 de outubro a oficina de fuxico, sempre às quartas-feiras, das 8h às 10h. O curso será realizado na Casa do Artesão, localizada ao lado do Mercado do Produtor, na Avenida Goiás, Praça da Liberdade, bairro Jardim das Palmeiras.

