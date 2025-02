Momento MT |Do R7

Secretaria de Cultura e Turismo abre vagas remanescentes para oficinas culturais no bairro Cidade Nova A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde anunciou a abertura de vagas remanescentes para diversas oficinas culturais...

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde anunciou a abertura de vagas remanescentes para diversas oficinas culturais. As aulas, que são gratuitas, são organizadas conforme a faixa etária e atendem crianças, adolescentes e adultos do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as oficinas!

Leia Mais em Momento MT: