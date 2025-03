Momento MT |Do R7

Secretaria de Cultura inicia período de rematrículas para Oficinas Culturais Os alunos que já fazem parte do programa devem comparecer aos polos culturais até o fim deste mês A arte e a cultura voltam a pulsar...

Os alunos que já fazem parte do programa devem comparecer aos polos culturais até o fim deste mês

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as rematrículas e as oficinas culturais disponíveis!

Leia Mais em Momento MT: