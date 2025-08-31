Secretaria de Cultura realiza 4ª edição de feira com gastronomia, artesanato e música
Na próxima segunda-feira (1º de setembro), a Secretaria Municipal de Cultura promove a 4ª edição da Feira da Cultura, Sabor e Arte, um espaço dedicado a valorizar a economia criativa e dar visibilidade a pequenos produtores e artesãos que estão iniciando seus trabalhos. O evento acontece das 8h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Avenida Barão de Melgaço, no Centro de Cuiabá.
