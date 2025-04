Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo alinha detalhes para a participação na FIT Pantanal No ano passado, o evento teve um público de mais de 65 mil pessoas, com mais de 300 expositores Os representantes da Secretaria Municipal...

No ano passado, o evento teve um público de mais de 65 mil pessoas, com mais de 300 expositores. Os representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Luana Castro e Nelson Eduardo, estiveram em Cuiabá, na última sexta-feira (25), para alinharem os últimos detalhes na participação na 32ªedição da Feira Internacional do Turismo do Pantanal – FIT Pantanal, que acontecerá de 5 a 8 de junho no Centro de Eventos Pantanal.

