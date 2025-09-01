Secretaria de Educação promove Momento Cívico em alusão à Independência do Brasil Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às...

Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às 8h, na Praça Odenir Ortolan, o tradicional Momento Cívico em comemoração à Independência do Brasil.

