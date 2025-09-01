Logo R7.com
Secretaria de Educação promove Momento Cívico em alusão à Independência do Brasil

Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às 8h, na Praça Odenir Ortolan, o tradicional Momento Cívico em comemoração à Independência do Brasil.

