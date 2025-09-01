Secretaria de Educação promove Momento Cívico em alusão à Independência do Brasil
Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às...
Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às 8h, na Praça Odenir Ortolan, o tradicional Momento Cívico em comemoração à Independência do Brasil. Leia Mais em Momento MT:
Governo Municipal por meio da Secretaria Municipal de Educação de Campo Novo do Parecis realizará no próximo dia 05 de setembro, às 8h, na Praça Odenir Ortolan, o tradicional Momento Cívico em comemoração à Independência do Brasil.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!
Leia Mais em Momento MT: