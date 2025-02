Momento MT |Do R7

Secretaria de Esporte e Lazer lança Desafio Destemidas para mulheres luverdenses Uma prova esportiva diferente, com vários desafios de piso pavimentado, piso irregular, trilhas e obstáculos para atletas do gênero...

Uma prova esportiva diferente, com vários desafios de piso pavimentado, piso irregular, trilhas e obstáculos para atletas do gênero feminino, será uma das atividades marcadas para o mês de março pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

