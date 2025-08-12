Secretaria de Esporte Lazer destina 100 kg de ração ao Abrigo Peludos e Cia A Secretaria de Esporte Lazer de Campo Novo do Parecis realizou, nesta semana, a entrega de 100 kg de ração ao Abrigo Peludos e Cia...

A Secretaria de Esporte & Lazer de Campo Novo do Parecis realizou, nesta semana, a entrega de 100 kg de ração ao Abrigo Peludos e Cia. A doação foi fruto da arrecadação obtida por meio de diligências e ações solidárias ocorridas durante o Campeonato Municipal de Futebol Society, que segue até o final do mês de agosto.

