Secretaria de Fazenda lança três serviços digitais nesta quinta-feira (21) O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, convidam para o lançamento da Sefaz Digital. O evento...

O governador Mauro Mendes e o secretário de Estado de Fazenda, Rogério Gallo, convidam para o lançamento da Sefaz Digital. O evento será realizado nesta quinta-feira (21.8), às 8h30, na Sala de Reuniões Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso irá ampliar sua oferta de atendimento virtual com o lançamento do Portal de Atendimento do Contribuinte (e-PAC), que contará com o Canal do Exportador e o WebChat Inteligente. Na mesma oportunidade, também será apresentada a Plenária Virtual.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre os novos serviços digitais!

Leia Mais em Momento MT: