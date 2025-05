Secretaria de Infraestrutura inicia etapa de imprimação asfáltica no bairro São José

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, iniciou a etapa de imprimação asfáltica em uma das principais vias do bairro São José, na região do Coxipó. O trecho, com aproximadamente 300 metros, liga a Rua 1 à Avenida Rio Branco.

