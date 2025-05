Secretaria de Justiça inicia formação de 37 novos agentes de segurança do Sistema Socioeducativo A Secretaria de Estado de Justiça deu início, nesta segunda-feira (12.5), ao curso de formação inicial de 37 novos agentes de segurança... Momento MT|Do R7 13/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça deu início, nesta segunda-feira (12.5), ao curso de formação inicial de 37 novos agentes de segurança socioeducativa, que foram convocados no mês passado pelo Governo do Estado. Este é o sexto curso de formação inicial de novos profissionais da Secretaria Adjunta do Sistema Socioeducativo, por meio da Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor. Após formados, os novos agentes atuarão nas unidades socioeducativas dos polos de Rondonópolis, Sinop e Barra do Garças.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no sistema socioeducativo consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

