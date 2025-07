Secretaria de Justiça investe R$ 3,7 milhões na aquisição de coletes balísticos para policiais penais de MT A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) entregou, no primeiro semestre deste ano, 1.787 coletes balísticos aos policiais penais do...

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) entregou, no primeiro semestre deste ano, 1.787 coletes balísticos aos policiais penais do Sistema Penitenciário de Mato Grosso. Com a aquisição, que representa um investimento de R$ 3,732 milhões em segurança operacional, a secretaria atende a todos os policiais penais com o equipamento.

