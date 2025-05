Secretaria de Justiça promove 3º Torneio de Cães Policiais e Obediência Pet A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) promove no próximo sábado (10.5), em Cuiabá, o 3º Torneio de Cães Policiais, no Parque das... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 11h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) promove no próximo sábado (10.5), em Cuiabá, o 3º Torneio de Cães Policiais, no Parque das Águas, a partir das 18 horas. O torneio reunirá canis das forças de segurança do Estado e também será realizado um aulão canino com torneio aberto para quem quiser levar seu pet.

