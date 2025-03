Secretaria de Justiça promove encontro de aperfeiçoamento dos instrutores do Sistema Socioeducativo A Secretaria de Estado de Justiça iniciou, nesta quinta-feira (6.3), em Cuiabá, o encontro de instrutores e monitores do Sistema Socioeducativo... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h06 ) twitter

A Secretaria de Estado de Justiça iniciou, nesta quinta-feira (6.3), em Cuiabá, o encontro de instrutores e monitores do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso. A capacitação, que segue até sexta-feira (7), reúne 30 servidores da Capital mato-grossense e 15 das unidades socioeducativas do interior, com carga horária de 16 horas.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre este importante encontro de capacitação!

