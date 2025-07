Secretaria de Justiça recebe 12 veículos para reforçar atuação da administração penitenciária

A Secretaria de Estado de Justiça entregou, nesta quinta-feira (31.7), a unidades operacionais e administrativas do Sistema Penitenciário e Fundação Nova Chance os 12 novos veículos recebidos via convênio federal com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os veículos, no valor total de R$ 1.606 milhão, foram distribuídos a unidades penitenciárias da Capital e do interior e também a setores da Superintendência de Políticas Penitenciárias e para a Fundação Nova Chance.

