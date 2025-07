Secretaria de Obras apresenta propostas estruturantes durante a 7ª Conferência Municipal da Cidade Entre os principais destaques está o projeto de fechamento do anel viário do Aeroporto Marechal Rondon, com a implantação de novas... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 20h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h57 ) twitter

Entre os principais destaques está o projeto de fechamento do anel viário do Aeroporto Marechal Rondon, com a implantação de novas vias nas regiões oeste e sul do terminal, somando mais de 3,5 quilômetros de extensão. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação e Obras (SMVO), teve participação de destaque na 7ª Conferência Municipal da Cidade, realizada ontem (10), no Centro Universitário do Univag. Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, o evento reuniu gestores públicos, especialistas, conselhos e representantes da sociedade civil.

