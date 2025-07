Secretaria de Obras intensifica limpeza de canais e bueiros em Várzea Grande Ações preventivas já mostram resultados e ajudaram a evitar alagamentos durante o fim do período de chuvas neste primeiro semestre... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Ações preventivas já mostram resultados e ajudaram a evitar alagamentos durante o fim do período de chuvas neste primeiro semestre. A Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo de Várzea Grande intensificou, ao longo desta semana, os trabalhos de limpeza e desobstrução de canais de drenagem e bueiros em diversos bairros do Município. As ações visam garantir o escoamento adequado da água da chuva, especialmente em regiões mais vulneráveis a alagamentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

Leia Mais em Momento MT:

Confira a agenda de eventos do Governo de MT para esta segunda-feira (7)

MPMT promove diálogo com estudantes do IFMT sobre maioridade penal

Bem-Estar Animal checa denúncia de maus-tratos em Cuiabá