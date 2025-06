Secretaria de Obras realiza melhorias para receber 1º Festival de Flores e Plantas A ação, além de atender às necessidades imediatas do evento, deixará um legado permanente de acessibilidade à comunidade da região... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h57 ) twitter

A ação, além de atender às necessidades imediatas do evento, deixará um legado permanente de acessibilidade à comunidade da região. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, está realizando intervenções estruturais na Praça do Ipase para garantir mais conforto, segurança e acessibilidade ao público que irá participar do 1º Festival de Flores e Plantas de Várzea Grande, entre os dias 12 a 15 de junho no local.

