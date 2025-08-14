Secretaria de Saúde abre inscrições para curso de Boas Práticas na Fabricação de Alimentos Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o curso “Boas Práticas na Fabricação de Alimentos”. A iniciativa é da Prefeitura...

Estão abertas, até o dia 31 de agosto, as inscrições para o curso “Boas Práticas na Fabricação de Alimentos”. A iniciativa é da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A capacitação será realizada nos dias 1º e 2 de setembro, das 19h às 22h, no auditório do Espaço Saúde. Para participar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos de idade e preencher a ficha de inscrição disponível no link abaixo.

