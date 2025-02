Secretaria de Saúde alerta população sobre tentativas de golpes A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) alerta a população sobre uma tentativa de golpe que está sendo praticada por criminosos... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h06 ) twitter

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) alerta a população sobre uma tentativa de golpe que está sendo praticada por criminosos utilizando indevidamente o nome da Vigilância Sanitária. Os golpistas entram em contato com estabelecimentos comerciais por meio do aplicativo WhatsApp, se identificam falsamente como agentes da Vigilância Sanitária e solicitam o agendamento de uma visita de fiscalização. No entanto, no horário combinado, os criminosos realizam assaltos à mão armada. A SMS esclarece que a Vigilância Sanitária não agenda fiscalizações por WhatsApp. Qualquer abordagem dessa natureza deve ser tratada como suspeita. Pedimos que qualquer tentativa de golpe seja denunciada às autoridades competentes. Para esclarecer dúvidas ou obter informações seguras, os contribuintes podem entrar em contato diretamente pelos canais oficiais: 📞 Telefone: (65) 3318-6058 📧 E-mail: smscovisa@cuiaba.mt.gov.br

