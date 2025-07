Secretaria de Saúde apoia mostra que compartilha experiências sobre amamentação

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) apoia a realização da Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação, que será realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio das Faculdades de Enfermagem e de Nutrição, pelo Hospital Universitário Júlio Muller e pelo Programa Ninho do Cuidado. O objetivo é premiar ações dos municípios que promovam, protejam e apoiem o aleitamento materno. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de julho e a Mostra ocorrerá no dia 20 de agosto de 2025.

