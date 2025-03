Momento MT |Do R7

Secretaria de Saúde de Cuiabá convoca técnicos de enfermagem A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) publicou, na última quarta-feira (19), mais uma convocação do Edital de Convocação...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) publicou, na última quarta-feira (19), mais uma convocação do Edital de Convocação nº 002/2025, referente ao Processo de Seleção Simplificado nº 001/2025/SMS, destinado à contratação temporária de profissionais para as unidades de saúde do município. Nesta etapa estão sendo convocados os técnicos de enfermagem.

